Mundial 2026: Así va la tabla de posiciones del Grupo A de Concacaf; Panamá y Surinam tienen todo a su favor

El volante panameño Adalberto Carrasquilla y el surinamés Justin Lonwijk dispután el balón durante el empate 1-1 en el estadio Rommel Fernández en Panamá.

Las selecciones de Surinam y Panamá tienen una cita con la historia este jueves 13 de noviembre, cuando disputen la penúltima fecha de la eliminatoria mundialista de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Un triunfo de Surinam en casa ante El Salvador y una victoria canalera como visitante frente a Guatemala los dejaría mano a mano para buscar, en la última jornada, el boleto directo al Mundial, mientras que chapines y salvadoreños quedarían sin opciones de clasificación.

No obstante, una victoria de Guatemala como local ante los canaleros les permitiría soñar con uno de los cupos de la Concacaf, el cual definirían posteriormente frente a Surinam, también en condición de anfitriones, por lo que mantienen grandes posibilidades de clasificarse a su primer Mundial.

Panamá depende de sí mismo: si logra dos triunfos y Surinam sufre un traspié, obtendría el boleto directo a la Copa del Mundo, el segundo en su historia. El Salvador solo podría tener acceso a uno de los dos boletos de repechaje.

En el Grupo A de la eliminatoria mundialista de la Concacaf al Mundial 2026, las posibilidades, de al menos llegar al repechaje continental, están abiertas para las cuatro selecciones. (La Nación/Página de Facebook, Concacaf)

Los partidos que quedan