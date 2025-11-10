Fútbol

Mundial 2026: Así va la tabla de posiciones del Grupo A de Concacaf; Panamá y Surinam tienen todo a su favor

El Grupo A de la eliminatoria de la Concacaf está parejo, aunque Surinam y Panamá tienen la ventaja

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
El volante panameño Adalberto Carrasquilla disputa el balón con el surinamés Justin Lonwijk, durante el compromiso por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
El volante panameño Adalberto Carrasquilla y el surinamés Justin Lonwijk dispután el balón durante el empate 1-1 en el estadio Rommel Fernández en Panamá. (ARIS MARTINEZ/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Eliminatoria Mundialista de la ConcacafTabla del Grupo APenúltima fecha: Surinam, Panamá, Guatemala, El Salvador
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.