Mundial 2026: Así va la tabla de posiciones del Grupo B de Concacaf, donde el Caribe tiene un boleto garantizado

Dos selecciones del Caribe buscan clasificar a su segundo mundial en la historia

Por Juan Diego Villarreal
Jamaica marcha líder en el grupo B de la ronda final de la eliminatoria de Concacaf.
La Selección de Jamaica lidera el Grupo B de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, rumbo a la Copa del Mundo 2026. (Concacaf.com/Concacaf.com)







Eliminatoria mundialista de la Concacaf 2026Copa del Mundo 2026Jamaica, Curazao, Trrinidad y Tobago, Bermudas
