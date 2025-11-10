Mundial 2026: Así va la tabla de posiciones del Grupo B de Concacaf, donde el Caribe tiene un boleto garantizado

La Selección de Jamaica lidera el Grupo B de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El Grupo B de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026 definirá a un representante directo al máximo evento futbolístico del planeta.

En este grupo, conformado por cuatro selecciones del Caribe, Jamaica es actualmente el líder y cuenta con grandes posibilidades de clasificar a su segunda cita mundialista, tras haber estado presente en la Copa del Mundo de Francia 1998.

Eso sí, los “Reggae Boyz” tendrán duelos muy complicados ante sus más cercanos perseguidores en la tabla de posiciones. Este jueves se medirán ante Trinidad y Tobago, que marcha tercero y necesita un triunfo para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a su segundo Mundial, luego de haber participado en Alemania 2006.

Además, los jamaiquinos cerrarán la fase con un enfrentamiento directo ante Curazao, que ocupa el segundo lugar y este jueves recibirá al peor equipo de la fase final de la Concacaf (Bermudas), el cual no ha ganado un solo partido y ya no tiene ninguna posibilidad de ir al Mundial.

De no ocurrir nada extraordinario, será hasta la última fecha cuando se conozca al clasificado del Grupo B a la Copa del Mundo 2026.

El Grupo B de la eliminatoria de la Concacaf tiene a tres selecciones con pasibilidades de clasificar al Mundial del 2026 y una totalmente eliminada. (La Nación/Pagina de Facebook, Concacaf)

Los partidos que quedan