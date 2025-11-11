Puro Deporte

Susto en la Selección: Adriana Durán auxilia a periodista de Radio Columbia que casi se desmaya

Álvaro Paniagua, médico de la Selección, debió atender a la comunicadora

Por Milton Montenegro

La atención de los jugadores de la Selección de Costa Rica estaba por empezar cuando un inconveniente llamó la atención de los representantes de los medios de comunicación y de Adriana Durán, jefa de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

