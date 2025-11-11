Susto en la Selección: Adriana Durán auxilia a periodista de Radio Columbia que casi se desmaya

La atención de los jugadores de la Selección de Costa Rica estaba por empezar cuando un inconveniente llamó la atención de los representantes de los medios de comunicación y de Adriana Durán, jefa de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol.

Jimena Rodríguez, periodista de Radio Columbia, quien minutos antes de que llegaran los futbolistas preparaba su equipo de trabajo, no pudo comenzar. Dentro del área de entrevistas asignada para la prensa, en el Proyecto Gol, Jimena tuvo un percance y debió ser atendida por Álvaro Paniagua, médico de la Tricolor.

“Un camarógrafo me dijo que sintió que ella lo estaba como empujando. Yo me acerqué y Jimena me dijo: ‘Me siento mal’. En ese momento la miré muy pálida. Tuve que sostenerla porque se iba a desmayar”, contó Adriana Durán.

De inmediato, Adriana la trasladó a las oficinas de la Fedefútbol, donde el doctor Paniagua se hizo cargo de la periodista.

“Jimena Rodríguez se encuentra muy bien, está estable. Lo que pasó es que tuvo una descompensación vagal (ocurre cuando el cuerpo reacciona de manera exagerada a factores como el estrés, el dolor o estar de pie mucho tiempo, activando el nervio vago y causando una rápida caída de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial); básicamente, se le bajó la presión en términos comunes, pero ya está bien”, dijo el doctor Álvaro Paniagua ante consulta de La Nación.

Jimena Rodríguez, periodista de Radio Columbia, dijo que solo fue un susto, luego de que se descompensó en el entrenamiento de la Selección de Costa Rica. (Facbook de Jimena Rodriguez/Facebook de Jimena Rodriguez)

El galeno añadió que la situación se le puede presentar a cualquier persona, pero que a la comunicadora le afectó que recientemente había salido de un cuadro gripal.

“Ha estado tomando algunos medicamentos y eso ocasionó que se sintiera mal, pero está recuperándose. Le dije que descansara unos 20 minutos y está bien: mejoró la presión y todos los signos, y apenas se sienta bien podrá restablecerse”, señaló el doctor.

Luego del susto, Jimena afirmó estar en buenas condiciones.

“Me siento bien. Ahí en la Federación el doctor me chequeó y ya me encuentro normal. Fue el momento, pero estoy bien y voy a seguir trabajando. No voy a descansar”, resaltó la joven periodista.