Editorial: Denuncias ensombrecen la votación sobre la inmunidad de Chaves

Aunque nadie presentó pruebas, varios diputados denunciaron amenazas, presiones y ofrecimientos desde el gobierno para incidir en la votación. Mencionaron llamadas de Zapote, dádivas, promesas de embajadas, eventuales despidos y pérdida de visas

Diputados Carlos Felipe García, Johana Obando y Óscar Izquierdo
Los diputados Carlos Felipe García, Johana Obando y Óscar Izquierdo fueron tres de los que denunciaron supuestas amenazas y ofrecimientos desde Casa Presidencial en días previos a la votación del pasado lunes. (La Nación/Archivo)







