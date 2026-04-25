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Editorial: Costa Rica frente a una bomba demográfica: menos nacimientos y más jóvenes sin trabajo

Un joven que no trabaja ni estudia no solo pierde ingresos: pierde autoestima, perspectiva de futuro y confianza en el sistema. Las soluciones a este grave problema ya las ha propuesto la OCDE y podrían echarse a andar en los primeros 100 días del nuevo gobierno.

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Por La Nación
Feria de empleo realizada en la Antigua Aduana, en San José, en abril de 2023. (Alonso Tenorio)







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