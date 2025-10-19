Editorial

Editorial: El espejismo del desempleo histórico del 6%

La tasa de desempleo bajó a su menor nivel en años, pero no por una mayor generación de puestos, sino por una considerable salida de personas del mercado laboral. La realidad nos grita que menos gente está trabajando, que más mujeres se han quedado fuera y que la informalidad no disminuye

Pese a la frecuencia con la que se realizan ferias de empleo en el país, gran cantidad de aspirantes no consigue colocarse. (Alonso Tenorio)







