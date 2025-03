OCDE advierte: Mujeres y jóvenes quedan rezagados en el mercado laboral de Costa Rica; estas son las razones

El mercado laboral costarricense sufrió una contracción significativa tras la pandemia de la covid-19 que aún impacta la participación de mujeres y jóvenes en el mercado laboral. Así lo determinó la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) en su informe anual sobre la economía del país.

En Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2025, publicado este martes, la entidad señaló que, aunque el desempleo en el país disminuyó y se encuentra por debajo de los niveles prepandemia, esta reducción obedece, en parte, al rezago de mujeres y jóvenes de entre 14 y 25 años en el mercado laboral.

La OCDE advierte que la reducción en la participación femenina en el mercado de trabajo afecta a mujeres de todas las edades, muchas de las cuales atribuyeron su salida a responsabilidades de cuido. La entidad explicó que el cierre prolongado de escuelas durante la pandemia aumentó esas cargas, y eso redujo su presencia en la fuerza laboral.

El informe también señaló que la tasa de empleo juvenil cayó de forma significativa, con una disminución de 39 puntos porcentuales en el sector informal desde la pandemia. Sin embargo, esta baja no es compensada por un incremento proporcional en el empleo formal, ni hay datos suficientes para determinar si se equilibra con un aumento en la matrícula de programas educativos.

“La participación en la fuerza laboral se redujo significativamente tras la pandemia, en especial entre los jóvenes y las mujeres. (...) La reducción de la participación laboral de los hombres es más evidente en los jóvenes y los trabajadores mayores. En el caso de las mujeres, la disminución se distribuye en todos los grupos etarios”, se indica en el estudio.

El órgano multilateral agregó en su informe que un factor clave en la decisión de las mujeres de dejar de buscar trabajo son las responsabilidades del hogar.

Según la OCDE, en Costa Rica más del 80% de las mujeres, entre 25 y 34 años de los hogares de menores ingresos (primer quintil), están excluidas del mercado laboral debido a sus obligaciones de cuidado no remunerado, ya sea de menores de edad o adultos mayores.

Luis Vargas, economista e investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), respaldó la explicación proporcionada por la OCDE, asegurando a La Nación que la mejora en la tasa de desempleo refleja, en efecto, una recomposición del mercado laboral en Costa Rica y no necesariamente una mayor tasa de empleo.

“La mejora en el desempleo que hemos observado no se explica por incrementos en la ocupación de los distintos grupos de población, sino más bien en gran medida por la salida de personas del mercado laboral; específicamente, grupos como las mujeres y como las personas jóvenes que, al no encontrar oportunidades, al cansarse de realizar búsquedas de empleo, deciden salir de la población económicamente activa”, recalcó Vargas.

La OCDE señaló que el desempleo en Costa Rica ha disminuido y se ubica por debajo de los niveles registrados prepandemia. No obstante, advirtió que esta reducción se debe, en parte, a una menor participación de mujeres y jóvenes en el mercado laboral, quienes han quedado en una situación de rezago. (shutterstock)

Desempleo afectó en mayor proporción a mujeres en el 2024

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el último trimestre del 2024, la población ocupada fue de 2.231.365 personas, mientras que 164.807 estaban desempleadas.

Del total de personas con empleo, 875.270 eran mujeres y 1.356.095 hombres, mientras que 69.902 mujeres y 94.905 hombres buscaban trabajo de forma activa.

La Nación analizó estos datos en términos porcentuales, encontrando que el 7,4% de las mujeres en la fuerza laboral estaban desempleadas, en contraste con el 6,5% de los hombres. En otras palabras, aunque más hombres participaron en el mercado laboral, el desempleo afectó en mayor proporción a las mujeres.

Lo mismo ocurrió durante el primer, segundo y tercer trimestre del año pasado. Entre enero y marzo, el país registró un total de 2.157.570 personas ocupadas y 182.968 desempleadas, de las cuales 103.148 eran hombres y 79.820 mujeres. Esto representa un 8,7% de mujeres y un 7,2% de hombres desempleados en la fuerza laboral.

Entre abril y junio, el total de personas desempleadas ascendió a 201.124, distribuidas en 90.534 mujeres (9,9%) y 110.590 hombres (7,6%).

En el tercer trimestre, de julio a septiembre, el desempleo alcanzó las 159.045 personas, con 73.479 mujeres (7,5%) y 85.566 hombres (5,9%).

De acuerdo con Vargas, esta situación responde a patrones socioculturales de género, pues las mujeres asumen una mayor carga en el hogar y, al no hallar opciones laborales compatibles con estas responsabilidades, dejan de buscar empleo y salen de la fuerza de trabajo.

El economista Pablo Sauma señaló que, aunque el cierre de centros educativos pudo influir en la reducción de la participación femenina en la fuerza laboral, este fenómeno comenzó en 2017 y persistió después de la pandemia, según la Encuesta Nacional de Hogares del INEC. Por ello, enfatizó la importancia de analizar otros factores que inciden en esta tendencia.

Para revertir esta tendencia y agilizar su reincorporación al mercado laboral, la OCDE recomendó ampliar el acceso a la educación temprana y fortalecer las redes de cuido para la primera infancia.

INAMU: hay que impulsar la corresponsabilidad

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) indicó a La Nación que, según la Encuesta Nacional de Hogares del 2021, por cada 100 mujeres que no pudieron trabajar debido a responsabilidades familiares, solo tres hombres enfrentaron la misma situación.

La entidad subrayó que estos datos evidencian cómo las tareas de cuido impactan las oportunidades de las mujeres para dedicar tiempo, energía y recursos a otras actividades.

“El estudio de la OCDE refuerza la premisa de que los cuidados asignados de manera exclusiva a las mujeres limitan considerablemente las opciones educativas y laborales de las mujeres, de ahí la importancia de las políticas públicas que impulsen la corresponsabilidad de los cuidados entre los distintos actores y dentro de las familias”, comentó el Inamu.

El Instituto también advirtió que, en tiempos de crisis, los avances en el acceso y ejercicio de los derechos de las mujeres resultan frágiles y difíciles de mantener. Ante este panorama, enfatizó la necesidad de fortalecer las medidas para evitar su retroceso.

Jóvenes participan menos en el mercado laboral

La OCDE destacó en su informe que la tasa de empleo juvenil en el sector informal cayó 39 puntos porcentuales desde la pandemia, sin que se registrara, de manera proporcional, un aumento en las tasas de empleo formal.

No obstante, según datos del INEC, desde 2020 ha habido, de forma paralela, una disminución en la tasa de desempleo de la población de entre 15 y 25 años.

Consultado sobre el significado de estos datos, Vargas explicó que la caída en la tasa de desempleo no se debe a una mayor ocupación, tal como señala la OCDE, sino a una menor participación laboral.

“Aunque son resultados contrapuestos (menos empleo y, a su vez, menos desempleo), en el fondo lo que nos está reflejando es que hay dificultades para que los jóvenes participen en el mercado laboral y la mejora en la tasa de desempleo se explica, mayoritariamente, por esa menor participación laboral de las personas jóvenes en el mercado,” concluyó.

La Organización también indicó que no existen datos que permitan afirmar que la falta de jóvenes en la fuerza laboral esté relacionada con un aumento en la inscripción al sistema educativo o en programas de formación. Por lo tanto, no se puede asegurar que los jóvenes no busquen empleo debido a estudios.

No se dispone de datos suficientemente actualizados sobre la matrícula en programas educativos para determinar si los jóvenes que han perdido el empleo han regresado a estudiar. Sin embargo, la proporción de jóvenes que no estudian, ni trabajan, ni reciben capacitación es relativamente alta en Costa Rica. — Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2025 (página 22).

Además de estos hallazgos, la OCDE advirtió que, aunque el empleo formal aumentó en general, muchos puestos requieren habilidades técnicas especializadas, lo que contrasta con la realidad de que una parte considerable de la población abandona la secundaria antes de terminarla.