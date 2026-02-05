Editorial

Editorial: Lo que el caso Amazon revela sobre el empleo en Costa Rica

Los recientes despidos en la sede de Amazon-Costa Rica son una alerta temprana de cómo la IA y la reorganización global están redefiniendo qué tipo de empleo se sostiene y cuál desaparece. Costa Rica requiere con urgencia planes de corto y largo plazo que reduzcan el costo humano de la transformación tecnológica

EscucharEscuchar
Por La Nación
Amazon Costa Rica
Edificio de Amazon Costa Rica, en Calle Blancos, San José. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialAmazondespidosIAautomatización
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.