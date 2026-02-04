Amazon explica recorte de personal y su nuevo nivel de empleo en Costa Rica

Amazon obtuvo el permiso del gobierno de Rodrigo Chaves para reducir su personal en Costa Rica a la mitad. Su planilla puede pasar de 16.450 empleados a un nuevo mínimo de 8.225 trabajadores, sin que la empresa pierda sus incentivos fiscales de zona franca.

Amazon se refirió acerca del recorte de personal y de sus inversiones en Costa Rica por medio de una respuesta dada a La Nación.

“ Es importante aclarar que nuestro compromiso de empleo en zona franca representa un número mínimo de puestos que estamos obligados a mantener según los términos del acuerdo . Esperamos continuar nuestra alianza con el gobierno de Costa Rica y su gente”, señaló Amazon.

El pasado 28 de enero, Amazon anunció el recorte de 16.000 plazas a nivel global. La medida afectó la operación en Costa Rica, aunque los detalles no se han oficializado.

Inversiones en el país

La multinacional dijo estar comprometida con Costa Rica, en donde en los últimos 10 años invirtieron ¢2 billones, equivalente a unos $4.000 millones.

Durante 2024, estas inversiones sumaron más de ¢325.000 millones (unos $650 millones).

La empresa indicó que estas inversiones también han contribuido en más de ¢1 billón (más de $2.000 millones) al producto interno bruto (PIB) de Costa Rica en la década, de estos, más de ¢215.000 millones (unos $432 millones) durante 2024.

La multinacional tiene su sede principal en Seattle. Sus operaciones en Costa Rica se iniciaron en 2008, en el 2018 inauguró el centro de servicios a vendedores y, en 2021, la oficina de servicios de web (AWS).

La solicitud de recorte de personal

El 5 de enero pasado, el ministro interino de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle; y el jerarca del Ministerio de Comercio Exterior, Manuel Tovar firmaron el decreto ejecutivo N.º 0005-2026. La medida fue recomendada con criterios de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y en el cual se detalla el compromiso del nivel mínimo de puestos de trabajo en el país.

Comex y Procomer respondieron por separado y con una misma respuesta a La Nación acerca de las razones de la aprobación del decreto ejecutivo.

Las dos entidades señalaron que Amazon presentó a Procomer una solicitud formal de reducción del nivel mínimo de empleo, sustentada en procesos de reorganización y ajustes globales de la compañía que afectan su capacidad de mantener el compromiso vigente.

“Tras analizar la información aportada y confirmar que la situación responde a dinámicas de negocio propias del sector y del contexto global, Procomer recomendó acoger la solicitud y el Poder Ejecutivo la aprobó, ajustando el acuerdo ejecutivo correspondiente”, indicaron.

Además, señalaron que estas solicitudes se evalúan caso por caso, con rigor técnico y salvaguardando el objetivo del Régimen de Zonas Francas: promover inversión, empleo de calidad y permanencia de operaciones en el país, incluso en contextos de cambio global.

Según el decreto ejecutivo, Amazon solicitó formalmente reducir su cuota de empleo tras una serie de gestiones realizadas entre agosto y noviembre de 2025.

La multinacional explicó que, tras el crecimiento exponencial de la pandemia que elevó su planilla de 3.655 a 16.450 colaboradores (350%), el entorno global actual exige una optimización de costos y estructuras.

Este ajuste responde a un cambio de modelo en Costa Rica: la empresa ha pasado de contratar personal operativo masivo en servicio al cliente —que hoy representa menos del 25% de su fuerza laboral— a priorizar perfiles especializados en inteligencia artificial, robótica y computación en la nube para sus más de 50 unidades de negocio en el país.

Además, son equipos más pequeños, que atienden diferentes funciones dentro de organizaciones como finanzas, inteligencia artificial, computación en la nube, robótica y otros campos en innovación. Como resultado, el talento en el país ha evolucionado y variado.

El decreto además modificó el acuerdo ejecutivo que otorgó el régimen de zonas francas a la empresa en el 2021, y ahora establece que Amazon se obliga a mantener una inversión total de al menos $107,9 millones.

Amazon Support Services Costa Rica S. R. cuenta con los beneficios impositivos otorgados por la Ley N.° 7210, Ley de Régimen de Zonas Francas.