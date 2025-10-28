Economía

Amazon anuncia la supresión de 14.000 puestos de trabajo

Es la primera etapa del proceso de ‘reducción global’ reveló Amazon.

Por AFP
En la imagen una fachada de Amazon
Amazon anuncia despidos masivos en oficinas mientras acelera la automatización de sus almacenes. (AFP/AFP)







