Negocios

Inteligencia Artificial agéntica redefine el trabajo: gobierno y empresas se preparan

El avance de la IA ya impacta el mercado laboral y obliga a Costa Rica a impulsar estrategias de capacitación y reconversión del talento

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Por Gustavo Ortega Campos
Representación de inteligencia artificial agéntica automatizando tareas complejas y transformando el empleo en Costa Rica, con enfoque en capacitación laboral y sectores como tecnología, finanzas y servicios.
La inteligencia artificial evoluciona hacia sistemas agénticos capaces de ejecutar tareas complejas de forma autónoma, lo que impulsa cambios en el empleo y motiva estrategias de capacitación laboral en Costa Rica. (Shutterstock/Shutterstock)







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Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

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