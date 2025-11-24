Economía

Conozca el obstáculo que limita a Costa Rica para desarrollar clústeres de semiconductores e IA

El desarrollo de un clúster de semiconductores e Inteligencia Artificial en Costa Rica depende de un factor decisivo. Descubra cuál es y por qué podría definir el futuro del país.

Por Gustavo Ortega Campos
Montaje con un robot asociado a inteligencia artificial, un equipo de generación eléctrica tipo geotérmica y un microchip semiconductor sostenido con guantes especializados, representando los retos energéticos que enfrenta Costa Rica para impulsar la IA y la industria de semiconductores.
El crecimiento en Costa Rica de las industrias de semiconductores e Inteligencia Artificial, depende de ampliar la oferta de energía renovable para atraer inversiones y sostener operaciones de alto consumo energético, coincidieron especialistas. (Fotocomposición en Canva/Archivo/Fotocomposición en Canva/Archivo)







Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

