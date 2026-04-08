Economía

Impacto de la inteligencia artificial en el empleo en Costa Rica: estos son los sectores más vulnerables

Aunque Costa Rica destaca en el desarrollo de talento en inteligencia artificial, la adopción de esta tecnología impacta sectores clave como “call centers”, finanzas y servicios profesionales

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos
Representación de inteligencia artificial y automatización en empleos de servicios en Costa Rica, con trabajador frente a computadora y gráficos digitales que simbolizan transformación laboral y tecnología.
La inteligencia artificial transforma el mercado laboral en Costa Rica, especialmente en sectores de servicios como centros de llamadas, finanzas y tareas administrativas, donde se automatizan funciones repetitivas y se demandan nuevas habilidades digitales. (Fotocomposición en Canva/Archivo-Shutterstock /Fotocomposición en Canva/Archivo-Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IAInteligencia ArtificialServiciosCamticAzofrasEmpleos IAEmpleos
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.