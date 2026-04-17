Economía

Costa Rica es el segundo país de la OCDE con mayor desempleo juvenil

El desempleo juvenil afecta más a las mujeres que a los hombres. Estos son los datos y la comparación regional.

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Por Sebastián Sánchez
Desempleo mujeres y jóvenes de Costa Rica
En Costa Rica, el desempleo juvenil afecta principalmente a las mujeres. (shutterstock/Shutterstock)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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