Editorial

Editorial: Las elecciones en Colombia dejan un país más dividido y un futuro incierto

Un extremista de derecha y un izquierdista trasnochado se dividieron el 85% de los votos e irán a segunda ronda. La irreconciliable polarización revelada por los resultados abre un periodo de gran peligro para el país

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Por La Nación
Los candidatos colombianos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda irán a segunda ronda el 21 de junio de 2026
Los candidatos colombianos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda irán a segunda ronda el 21 de junio de 2026. (Archivo LN/Fotos)







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