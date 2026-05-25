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Un ícono izquierdista, un abogado millonario y una férrea opositora, favoritos presidenciales en Colombia

‘He sobrevivido al genocidio, a la estigmatización y a la persecución implacable. Y aquí sigo, de pie’, dijo Gustavo Petro durante su campaña.

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Por AFP
senador Iván Cepeda
El senador Iván Cepeda ganó las primarias del partido Pacto Histórico, del mandatario colombiano Gustavo Petro. Foto utilizada con fines ilustrativos. (RAUL ARBOLEDA/AFP)







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