El Mundo

Petro propone recoger dos millones de firmas para impulsar una constituyente en Colombia

La iniciativa del presidente Gustavo Petro surge en un contexto de tensiones políticas y falta de consensos en el Congreso.

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Por AFP
Gustavo Petro firmó en China 12 acuerdos relacionados a materia económica, de inversión, comercial, tecnológica, ambiental, científica, educativa y cultural.
A pocos meses de dejar el poder el presidente de Colombia, Gustavo Petro, busca activar una constituyente mediante una iniciativa popular que deberá ser evaluada por el próximo Congreso. (KEN ISHII/AFP)







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