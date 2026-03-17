El Mundo

Gustavo Petro recupera su visa estadounidense tras acercamiento con Trump

Presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el martes que recuperó la visa estadounidense.

EscucharEscuchar
Por AFP
El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) en una mesa redonda en la Casa Blanca en Washington D. C., el 10 de diciembre y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronunciando un discurso en la conmemoración del 134.º aniversario de la Policía Nacional y el ascenso de oficiales en la Academia de Policía General Santander en Bogotá, el 13 de noviembre. Fotografía:
Estados Unidos le había retirado la visa a Petro en setiembre. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS RAUL ARBOLEDA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gustavo PetroDonald Trumpvisa estadounidenseEstados UnidosColombia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.