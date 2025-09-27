Estados Unidos le retira la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras participar en protesta por Palestina en Nueva York

Durante el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU, en Nueva York, el 23 de setiembre, el presidente colombiano Gustavo Petro solicitó que se abriera un "proceso penal" contra su homólogo Donald Trump por los ataques estadounidenses a presuntos barcos narcotraficantes en el Caribe. Este 26 de setiembre trascendió que el gobierno estadounidense le retiró su visa por participar en una protesta pro palestina.

Nueva York, EE. UU. - El Gobierno de Estados Unidos le retiró la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras participar en una protesta por Palestina en Nueva York.

Así lo informó el diario El País de España. El Departamento de Estado de EE. UU. argumentó que Petro se paró en una calle neoyorquina para instar a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e “incitar a la violencia”.

“Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, agregó la institución.

El mandatario colombiano estaba de visita a Nueva York con motivo de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Según medios colombianos, citó AFP, Gustavo Petro ya está a bordo de un vuelo hacia Bogotá.

Marcha junto a Roger Waters

Según informó la agencia de noticias AFP, en la ciudad, el presidente suramericano se unió a miles de personas en una marcha propalestina en Nueva York junto al rockero ex Pink Floyd Roger Waters.

Por otra parte, con el puño en alto, la vicepresidenta colombiana Francia Márquez y el resto de la delegación de su país abandonaron el auditorio de Naciones Unidas durante el discurso de Netanyahu.

Petro dijo que convocará voluntarios colombianos para combatir en Gaza

Este mismo viernes, indicó la AFP, el presidente de Colombia afirmó que abrirá una convocatoria para voluntarios colombianos que quieran enlistarse para “luchar por la liberación” de Gaza y aseguró que él mismo está dispuesto a combatir.

El mandatario izquierdista es uno de los más fuertes críticos de la ofensiva del ejército israelí en ese territorio y califica de “genocida” al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Propuso una unión en armas de diferentes “civilizaciones” para defender a Gaza.

“Es el momento de la acción”, “hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina”, dijo en un evento de Naciones Unidas.

“Y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate no me asusta, ya he estado en otros, pues voy”, añadió vistiendo un pañuelo típico palestino.

Petro perteneció en su juventud a la guerrilla urbana M-19 antes de firmar la paz en los años 90 y dedicarse a la política.

En el 2024, Colombia rompió relaciones con Israel por la ofensiva en Gaza en represalia por los ataques del grupo islamista Hamás el 7 de octubre de 2023.

En esos hechos murieron 1.219 personas, la mayoría de ellas civiles, según un recuento de AFP basado en fuentes oficiales israelíes, y 251 fueron secuestradas, de las cuales 47 siguen cautivas en Gaza.

El ejército israelí ha protagonizado una ofensiva que dejó hasta el momento más de 65.400 palestinos muertos, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud de Gaza aceptados por Naciones Unidas.

Noticia en desarrollo