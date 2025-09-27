El Mundo

Estados Unidos le retira la visa al presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras participar en protesta por Palestina en Nueva York

Mandatario colombiano se unió a marcha junto a Roger Waters

EscucharEscuchar
Por Esteban Oviedo y AFP
El presidente colombiano Gustavo Petro habló durante el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU, en Nueva York, el 23 de septiembre de 2025. Ese día, el mandatario colombiano solicitó que se abriera un "proceso penal" contra su homólogo Donald Trump por los ataques estadounidenses a presuntos barcos narcotraficantes en el Caribe.
Durante el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU, en Nueva York, el 23 de setiembre, el presidente colombiano Gustavo Petro solicitó que se abriera un "proceso penal" contra su homólogo Donald Trump por los ataques estadounidenses a presuntos barcos narcotraficantes en el Caribe. Este 26 de setiembre trascendió que el gobierno estadounidense le retiró su visa por participar en una protesta pro palestina. (LEONARDO MUNOZ/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gustavo PetroEstados UnidosDonald TrumpColombia
Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.