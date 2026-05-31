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Elecciones en Colombia: derechista De la Espriella e izquierdista Cepeda irán a segunda ronda en junio

Con 89,48% de mesas escrutadas, Colombia definió este domingo sus dos finalistas presidenciales que se disputarán presidencia el 21 de junio

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Por Juan Fernando Lara Salas, El Tiempo / Colombia / GDA, y AFP
Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella (derecha).
Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella (derecha) irán a una segunda vuelta electoral el próximo 21 de junio. (El Tiempo)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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