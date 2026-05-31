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Elecciones en Colombia: país elige presidente con la izquierda a prueba ante ola violenta

Los votantes decidirán entre dar continuidad al proyecto de izquierda de Gustavo Petro o apostar por un giro hacia la derecha.

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Por AFP
Una mujer deposita su voto en un centro de votación de Bogotá durante las elecciones presidenciales de Colombia, celebradas este 31 de mayo de 2026. Foto: AFP / Luis Acosta.
Una mujer deposita su voto en un centro de votación de Bogotá durante las elecciones presidenciales de Colombia, celebradas este 31 de mayo de 2026. Foto: AFP / Luis Acosta. (LUIS ACOSTA/AFP)







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