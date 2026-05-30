Economía

Colombia acusa a Ecuador de ‘injerencia’ electoral tras anuncio sobre eliminación de aranceles

A las puertas de los comicios del domingo en Colombia, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció que eliminará el impuesto del 100% a las importaciones del vecino país

EscucharEscuchar
Por AFP
Gustavo Petro, de Colombia, y Daniel Noboa, de Ecuador.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha señalado que el gobierno de Noboa intenta interferir para impulsar a la extrema derecha. (RAUL ARBOLEDA EVARISTO SA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ColombiaEcuadorAranceles
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.