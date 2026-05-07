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Nayib Bukele ordena congelar cuentas y propiedades de socios del periódico ‘El Faro’

El periódico ‘El Faro’ denuncia que el gobierno de Nayib Bukele congeló bienes de sus socios; movida coincide con investigación crítica del gobierno.

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Por Julián Navarrete Silva
Visita presidente Nayib Bukele
El periódico El Faro denuncia que el gobierno de Nayib Bukele congeló bienes de sus socios. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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