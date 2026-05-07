Congresistas demócratas de Estados Unidos se pronuncian sobre retiro de visas a miembros de Junta Directiva de ‘La Nación’ en Costa Rica

El Comité del Partido Demócrata de los Estados Unidos para Asuntos Exteriores se pronunció la mañana de este jueves sobre el retiro de visas a miembros de la Junta Directiva del periódico La Nación de Costa Rica, realizado el sábado 2 de mayo sin que mediara ninguna explicación previa.
Al respecto, el organismo político publicó: “Esta acción contra La Nación por parte del Departamento de Estado de (Marco) Rubio es el último ejemplo de cómo la política exterior estadounidense se está utilizando para servir los intereses políticos de Trump y sus aliados, no los del pueblo estadounidense“.
Dicha dependencia, integrada por congresistas demócratas, respondió a una publicación de la periodista Vera Bergengruen, de The Washington Street Journal, quien compartió un artículo que reseñaba el retiro de las visas de turistas.
La periodista publicó que el hecho generó acusaciones de que Estados Unidos, en colaboración con el gobierno costarricense aliado, está retirando visas para castigar a críticos y opositores políticos.
Seguidamente, los demócratas añadieron que “Estados Unidos solía defender la libertad de prensa, pero esta administración la ataca”.
Noticia en desarrollo...
This action against @nacion by Rubio's State Department is the latest example of how American foreign policy is being used to serve the political interests of Trump and his allies—not the American people.— House Foreign Affairs Committee Dems (@HouseForeign) May 7, 2026
The US used to champion press freedom. This admin attacks it. https://t.co/KVS6xGWWJZ