El País

Congresistas demócratas de Estados Unidos se pronuncian sobre retiro de visas a miembros de Junta Directiva de ‘La Nación’ en Costa Rica

El Comité del Partido Demócrata para Asuntos Exteriores emplaza al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, por retiro de visas a miembros de la Junta Directiva de ‘La Nación S. A.’

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Por Roger Bolaños Vargas
La Nación, fachada
Comité del Partido Demócrata criticó el retiro de visas a miembros de la Junta Directiva de La Nación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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