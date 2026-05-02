El País

Estados Unidos retira visa a miembros de Junta Directiva de ‘La Nación’

“Bajo ninguna circunstancia estos hechos alterarán el compromiso ni el ejercicio independiente del periodismo que ha caracterizado a ‘La Nación’ durante 79 años”, consignó la empresa en un comunicado

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Grupo Nación.
El gobierno de Donald Trump revocó la visa a varios de los miembros de la Junta Directiva de 'La Nación'. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VisaLa NaciónEstados UnidosJunta Directiva de La Nación
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.