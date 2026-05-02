Opinión

Comunicado de la Junta Directiva de La Nación S. A. a la opinión pública

Es inédito en la historia reciente de Costa Rica que se revoque la visa a miembros de la Junta Directiva de un periódico generalista e independiente

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Por Junta Directiva de La Nación S.A.
Grupo Nación.
Bajo ninguna circunstancia, estos hechos afectarán el desempeño que ha tenido 'La Nación', como periódico independiente, durante 79 años. (Alonso Tenorio)







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