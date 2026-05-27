El Mundo

Gustavo Petro protesta por el suicidio de un joven colombiano bajo custodia del ICE

El joven, que tenía COVID, fiebre, ansiedad y le negaron ayuda psicológica, se quitó la vida después de que le impidieran hablar con su madre.

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Por AFP
Brayan Rayo Garzón, un joven colombiano de 26 años, se quitó la vida en una de las celdas en donde se encontraba recluido bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Brayan Rayo Garzón, un joven colombiano de 26 años, se quitó la vida en una de las celdas en donde se encontraba recluido bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). (El Tiempo / GDA/El Tiempo / GDA)







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