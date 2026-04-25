El País

Costarricense detenido por ICE en Estados Unidos regresa al país tras denuncia de su familia sobre su estado de salud

Davis Santamaría llegó desde Texas tras gestiones consulares como parte del tercer grupo de 28 personas deportadas por Estados Unidos

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Por Cristian Mora

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto informó que el costarricense Davis Santamaría Padilla fue repatriado este 24 de abril desde El Paso, Texas, luego de gestiones realizadas por autoridades consulares.








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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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