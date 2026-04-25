Costarricense detenido por ICE en Estados Unidos regresa al país tras denuncia de su familia sobre su estado de salud

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto informó que el costarricense Davis Santamaría Padilla fue repatriado este 24 de abril desde El Paso, Texas, luego de gestiones realizadas por autoridades consulares.

El caso había generado preocupación en días recientes, luego de que familiares del hombre denunciaran a Teletica la preocupación por el estado de salud del costarricense mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

Según la Cancillería, el Consulado General de Costa Rica en Houston coordinó con autoridades estadounidenses para que Santamaría fuera incluido en un vuelo de repatriación, tras lo cual regresó al país el viernes por la tarde.

Además, de Santamaría en el tercer grupo de 28 personas deportadas por Estados Unidos venían 25 extranjeros y otros dos costarricenses. Esos migrantes llegaron al aeropuerto internacional Juan Santamaría, según informó la Dirección General de Migración y Extranjería.

Costa Rica recibe tercer grupo de migrantes deportados por Estados Unidos. (Migraci/Cortesía)

Esos migrantes llegaron al aeropuerto internacional Juan Santamaría, según informó la Dirección General de Migración y Extranjería.

En el caso del costarricense, la Cancillería indicó que dio seguimiento al caso desde su detención, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de atención y su traslado a Costa Rica, donde podrá recibir atención médica junto a su familia.

De acuerdo con lo denunciado por sus allegados, el hombre, de 42 años, había sido detenido en Iowa y posteriormente trasladado entre distintos centros de detención en varios estados, lo que dificultó su proceso de deportación.

La preocupación de la familia se intensificó debido a que el costarricense padece un problema cardíaco y, según señalaron, no estaba recibiendo la atención médica necesaria.

Los familiares también denunciaron haber sido víctimas de una presunta estafa por parte de una persona que se hizo pasar por abogada y les ofreció ayuda a cambio de dinero.

El pasado 11 de abril, el país recibió a otras 25 personas provenientes de ese mismo país. El 17 de abril recibió a 30 personas, entre ellos, ocho costarricenses.

Estos envíos forman parte del memorando de entendimiento firmado a finales de marzo por el presidente Rodrigo Chaves con Kristi Noem, enviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas.

Se trata de un memorando de entendimiento bilateral sobre flujos migratorios, para trasladar a personas extranjeras que no son estadounidenses y que están ilegales en ese país.