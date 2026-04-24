Política

Estados Unidos envía a Costa Rica nuevo grupo de 28 deportados bajo acuerdo migratorio bilateral

Envío forma parte del acuerdo que el presidente Rodrigo Chaves firmó con Kristi Noem, enviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas

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Por Sebastián Sánchez
Costa Rica recibe tercer grupo de migrantes deportados por Estados Unidos.
Costa Rica recibe tercer grupo de migrantes deportados por Estados Unidos. (Migraci/Cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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