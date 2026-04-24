Estados Unidos envía a Costa Rica nuevo grupo de 28 deportados bajo acuerdo migratorio bilateral

Costa Rica recibió la tarde de este viernes a un tercer grupo de 28 personas deportadas por Estados Unidos: 25 extranjeros y 3 costarricenses.

Esos migrantes llegaron al aeropuerto internacional Juan Santamaría, según informó la Dirección General de Migración y Extranjería.

El pasado 11 de abril, el país recibió a otras 25 personas provenientes de ese mismo país. El 17 de abril recibió a 30 personas.

Estos envíos forman parte del memorando de entendimiento firmado a finales de marzo por el presidente Rodrigo Chaves con Kristi Noem, enviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas.

Se trata de un memorando de entendimiento bilateral sobre flujos migratorios, para trasladar a personas extranjeras que no son estadounidenses y que están ilegales en ese país.

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