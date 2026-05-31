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Donald Trump pidió endurecer las condiciones del acuerdo con Irán, según medios de Estados Unidos

Donald Trump modificó la propuesta de alto al fuego entre Irán e Israel para endurecer varias condiciones. Los cambios podrían retrasar el acuerdo que busca poner fin al conflicto en Oriente Medio.

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Por AFP
El presidente Donald Trump ofreció una conferencia de prensa donde reiteró que su estrategia en Venezuela es la que buscaría aplicar en Irán.
Donald Trump evalúa cambios a la propuesta de acuerdo que busca poner fin a la guerra entre Irán e Israel. (KENT NISHIMURA/AFP)







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