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Donald Trump pide reemplazar conciertos por el 250 aniversario de Estados Unidos con un mitin encabezado por él

El presidente Donald Trump arremetió contra los cinco artistas que abandonaron el festival del 250° aniversario de Estados Unidos y propuso un mitin político.

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Por AFP
Donald Trump cancelaría conciertos del 4 de julio por un mitin propio tras renuncia de músicos.
Donald Trump cancelaría conciertos del 4 de julio por un mitin propio tras renuncia de músicos. (KENT NISHIMURA/AFP)







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