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El chequeo médico de Donald Trump: revelan su estado físico y mental antes de cumplir 80 años

El informe del hospital Walter Reed indica que Donald Trump tiene una salud “excelente”, pero debe bajar de peso y ejercitarse más.

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Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas a bordo del Air Force One tras su salida del Aeropuerto Internacional de Pekín el 15 de mayo de 2026, de regreso a Estados Unidos.
El reporte oficial del hospital Walter Reed detalló que el mandatario presenta una cicatriz en su oreja derecha debido al atentado sufrido en Pensilvania en 2024. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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