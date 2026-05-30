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Gobierno de Trump da marcha atrás en nueva norma para solicitudes de ‘green card’

Según el Washington Post, Estados Unidos concede más de un millón de permisos de residencia permanentes cada año y, hasta ahora, más de la mitad de los solicitantes ya se encontraban dentro del país

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Por AFP
Conozca qué documentos pide el USCIS a los residentes permanentes que salen de EE. UU. y cómo evitar perder la green card.
Estados Unidos concede más de un millón de permisos de residencia permanentes cada año. (Canva/Canva)







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