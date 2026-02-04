El Mundo

Dictan condena contra hombre que intentó matar a Trump en Florida: Esto encontró la justicia

La justicia de Estados Unidos condena a Ryan Routh por el intento de asesinato contra Donald Trump en Florida. Conozca los detalles de la sentencia.

EscucharEscuchar
Por AFP
Donald Trump centrará su discurso en Michigan en criticar la política migratoria de Biden, calificándola como un 'baño de sangre en la frontera' entre Estados Unidos y México.
“Querido mundo. Este fue un intento de asesinato contra Donald Trump, pero lamento mucho haberles fallado”. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpRyan RouthCadena PerpetuaIntento de asesinato
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.