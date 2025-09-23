El Mundo

Declaran culpable al hombre que intentó asesinar a Donald Trump en Florida

Un jurado declaró a Ryan Routh culpable de todos los cargos por el intento de asesinato del actual presidente. Acusado reaccionó de forma agitada ante sentencia.

Por AFP
Ryan Wesley Routh detenido el 16 de setiembre del 2024 en Florida tras su atentado contra Donald Trump.
Ryan Wesley Routh detenido el 16 de setiembre del 2024 en Florida tras su atentado contra Donald Trump. (HANDOUT/AFP)







