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‘Niños traumatizados’: el suroeste de Colombia vota marcado por la violencia

Habitantes de Suárez, en el Cauca, relatan el horror de los ataques con drones de las disidencias de las FARC en vísperas de las elecciones en Colombia.

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Por AFP
Una vista del vecindario a través del hueco de una pared destruida en un hotel de Suárez, en el departamento del Cauca, Colombia. Los lugareños elegirán este domingo 31 de mayo al sucesor del presidente Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda en la historia del país, quien impulsó sin éxito negociaciones de paz con distintos grupos armados.
Una vista del vecindario a través del hueco de una pared destruida en un hotel de Suárez, en el departamento del Cauca, Colombia. Los lugareños elegirán este domingo 31 de mayo al sucesor del presidente Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda en la historia del país, quien impulsó sin éxito negociaciones de paz con distintos grupos armados. (JOAQUIN SARMIENTO/AFP)







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