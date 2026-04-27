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Mordisco, el comandante guerrillero de las FARC que desafía las elecciones en Colombia

Francotirador, explosivista y rebelde implacable, este es Iván Mordisco, lider disidente de las FARC que ordenó una embestida que dejó 21 civiles muertos el fin de semana

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Por AFP
El máximo comandante disidente de las FARC-EP, alias Iván Mordisco (C), habla durante una reunión con comunidades locales en San Vicente del Caguan, departamento de Caquetá, Colombia, el 16 de abril de 2023. Francotirador, fabricante de bombas y rebelde implacable: Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia, desafía las próximas elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 con el peor ataque contra civiles en décadas.
El máximo comandante disidente de las FARC-EP, alias Iván Mordisco, habla durante una reunión con comunidades locales en el departamento de Caquetá, Colombia, el 16 de abril de 2023. (JOAQUIN SARMIENTO/AFP)







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