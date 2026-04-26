El Mundo

Aumentan a 19 los muertos por atentado con bomba en Colombia

Gobierno atribuye el atentado a disidencias de las FARC y ordena reforzar operaciones en el Cauca

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Por AFP
Atentado Colombia
El ataque ocurrió en una carretera del departamento del Cauca, una zona con fuerte presencia de grupos armados. (Libia Solano Meza/Libia Solano Meza)







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