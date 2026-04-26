Aumentan a 19 los muertos por atentado con bomba en Colombia

El ataque ocurrió en una carretera del departamento del Cauca, una zona con fuerte presencia de grupos armados.

Bogotá, Colombia. Un ataque con bomba el sábado dejó 19 muertos en el suroeste de Colombia, zona con fuerte presencia guerrillera, a poco más de un mes de que se realicen las elecciones presidenciales, informó este domingo la autoridad forense.

El ataque fue atribuido por el gobierno a rebeldes de la extinta guerrilla de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. El presidente izquierdista Gustavo Petro se refirió a los disidentes como “terroristas” y ordenó a la fuerza pública redoblar su persecución.

En un comunicado publicado en X, Medicina Legal reportó “diecinueve cuerpos”. Un balance previo había cifrado en 14 el número de víctimas mortales y 38 heridos a causa del ataque en una carretera del departamento del Cauca.

Atentado en Colombia dejó 7 muertos

De acuerdo con las autoridades colombianas se trata de dos armados quienes ejecutaron el ataquecon explosivos y bloquearon la vía Panamericana, uno de los principales corredores del suroccidente de Colombia.

La explosión ocurrió cerca de la 1 de la tarde de este sábado 25 de abril en el sector de El Túnel, sobre la carretera que conecta a Cali con Popayán, en el municipio de Cajibío, departamento del Cauca.

Según las autoridades, se registró un ataque con un cilindro explosivo que impactó un bus de transporte público que transitaba por la vía Panamericana.

El estallido afectó varios vehículos que se encontraban en la zona y causó graves daños en la vía.

El momento posterior a la explosión quedó registrado en imágenes y videos que evidencian la tensión vivida en el lugar.