Atentado con bomba deja siete muertos en Colombia en medio de ola de violencia

Explosión en una vía del Cauca dejó siete muertos y varios heridos, en un ataque atribuido a disidencias de las FARC en Colombia.

Bogotá, Colombia. Un ataque bomba este sábado dejó siete muertos y 20 heridos en una zona con fuerte presencia guerrillera de Colombia, en medio de una seguidilla de atentados a poco más de un mes de las elecciones presidenciales, informó el gobernador del Cauca.

De acuerdo con las autoridades colombianas se trata de dos armados quienes ejecutaron el ataque con explosivos y bloquearon la vía Panamericana, uno de los principales corredores del suroccidente de Colombia.

La explosión ocurrió cerca de la 1 de la tarde de este sábado 25 de abril en el sector de El Túnel, sobre la carretera que conecta a Cali con Popayán, en el municipio de Cajibío, departamento del Cauca.

Según las autoridades, se registró un ataque con un cilindro explosivo que impactó un bus de transporte público que transitaba por la vía Panamericana.

El estallido afectó varios vehículos que se encontraban en la zona y causó graves daños en la vía.

Las autoridades mantienen presencia militar reforzada en el área mientras avanzan las investigaciones y se evalúa la posible existencia de más explosivos en el sector.

El momento posterior a la explosión quedó registrado en imágenes y videos que evidencian la tensión vivida en el lugar

Atentado en Colombia dejó 7 muertos

“Fue activado un artefacto explosivo” que “deja 7 civiles muertos y más de 20 heridos de gravedad”, publicó en X Octavio Guzmán, gobernador del Cauca, junto a un video que muestra a las víctimas en el suelo y vehículos volcados y destruidos tras el ataque.

Un atentado con bomba contra vehículos en una vía del suroeste de Colombia dejó un saldo de víctimas mortales y heridos graves, en medio de una ola de ataques atribuidos a disidencias de las FARC. (Captura de X de Octavio Guzmán/Captura de X de Octavio Guzmán)

Sin embargo, por el momento no se cuenta con una versión oficial que detalle cuántas víctimas hay ni la gravedad de los daños reportados.

Desde ayer se han registrado varios atentados que las autoridades atribuyen a los disidentes de la guerrilla de las FARC, que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y siembran terror en el país.

“Terroristas”

“Los que atentaron y mataron (...) son terroristas, fascistas y narcotraficantes”, dijo el presidente Gustavo Petro en X.

“Quiero los mejores soldados para enfrentarlos”, agregó.

El izquierdista señaló como responsable a Iván Mordisco, el criminal más buscado del país al que compara con el barón de la cocaína Pablo Escobar.

Tras su llegada al poder en 2022, Petro intentó sin éxito negociar la paz con las mayores organizaciones armadas, que han fortalecido sus filas en los últimos años.

El viernes un atentado contra una base militar en Cali, la tercera ciudad del país, dejó dos heridos e inició una serie de ataques en las regiones del Valle del Cauca y el Cauca.

En los dos últimos días se han registrado 26 ataques en esos departamentos, según Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares.

En 2025, sangrientos atentados contra la fuerza pública en la zona dejaron civiles muertos y marcaron la peor ola de violencia del país en la última década.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró este sábado que reforzaron la presencia militar y policial en la zona para hacer frente a los ataques.

Nueva escalada de violencia

En la vía Panamericana, en el sur del Cauca, explosivos contra transporte público dejaron cinco heridos en el sector de Pan de Azúcar.

En El Tambo, ataques con drones afectaron bases de la Fuerza Pública y dañaron infraestructura estratégica, incluido un radar.

En Popayán, el Ejército neutralizó un dron con explosivos que iba dirigido contra una instalación militar.

Otros videos compartidos en redes sociales muestran fuertes daños y huecos en la vía, con testigos que aseguran que el impacto los movió varios metros.

Un ataque con explosivos dejó siete muertos y más de veinte heridos este sábado en el departamento del Cauca, Colombia, en una nueva escalada de violencia en plena antesala electoral. (Captura de X de Octavio Guzmán/Captura de X de Octavio Guzmán)

Elecciones

La ofensiva aumenta el clima de tensión de cara las presidenciales del 31 de mayo, en las que la seguridad es uno de los temas centrales. El delfín político del presidente izquierdista Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda, es el favorito seguido por los derechistas Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, según las encuestas.

Los tres han denunciado amenazas de muerte.

En Colombia es habitual que los grupos armados, que se financian con actividades ilegales como el narcotráfico, la minería y la extorsión, intenten ejercer presión violenta sobre los comicios presidenciales.