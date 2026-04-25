El Mundo

Atentado con bomba deja siete muertos en Colombia en medio de ola de violencia

El ataque ocurre en una zona con fuerte presencia de grupos armados ilegales y en medio de una creciente ola de violencia en el suroeste colombiano

EscucharEscuchar
Por AFP
Atentado Colombia
Explosión en una vía del Cauca dejó siete muertos y varios heridos, en un ataque atribuido a disidencias de las FARC en Colombia. (Libia Solano Meza/Libia Solano Meza)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ColombiaAtentados bombaFARCElecciones presidenciales de ColombiaCauca
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.