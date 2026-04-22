Fiscalía de Colombia niega que detenido en Argentina esté acusado por magnicidio de Miguel Uribe

Bogotá, Colombia. La Fiscalía de Colombia negó este miércoles que el colombiano detenido en Argentina esté vinculado con el magnicidio del aspirante presidencial Miguel Uribe, dijo a la AFP una fuente del ente acusador.
El Ministerio de Seguridad de Argentina anunció la captura de Brayan Ferney Cruz Castillo en Buenos Aires y aseguró que según Interpol está señalado como uno de los responsables de la logística del homicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el 7 junio de 2025 en Bogotá.
Pero la fiscalía de Colombia dijo que existe una confusión respecto al crimen y que Cruz está acusado por “un intento de atentado terrorista contra un firmante de paz en junio de 2025”, bajo cargos de concierto para delinquir y terrismo.
“Hoy está preso y ya se han iniciado los trámites para su pronta expulsión”, señaló en un video en X la ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, antes de ser refutada por Colombia.