Detenido en Argentina acusado de asesinar al precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe

El ex precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay fue velado en una capilla ardiente en el Congreso de Bogotá el 11 de agosto de 2025.

Buenos Aires, Argentina. La policía argentina detuvo el martes en Buenos Aires a un acusado de participar en el asesinato el año pasado del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, informó este miércoles la ministra de Seguridad.

Brayan Ferney Cruz Castillo, sobre quien pesaba una notificación roja de Interpol, es señalado como uno de los responsables de la logística del homicidio contra Uribe Turbay ocurrido en 2025. “Hoy está preso y ya se han iniciado los trámites para su pronta expulsión”, señaló en un video en X la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Según La Nación de Argentina, la aprehensión por el delito de magnicidio se produjo a partir de una investigación del Área de Casos Complejos. Cruz Castillo quedó detenido a disposición del juzgado, que intervendrá en el trámite de cooperación internacional y el eventual proceso de extradición.

Hasta el momento, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no se pronunció sobre la detención.

De acuerdo con la investigación desarrollada en Colombia, el atentado habría sido ejecutado por una estructura criminal organizada con intervención de múltiples actores. Al parece, Cruz Castillo podría haber tenido participación en aspectos logísticos del ataque.

Como parte de la investigación, la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó que Cruz había ingresado al país en condición irregular y que, además, tenía una orden de expulsión vigente, originada tras un hurto de un automóvil en Buenos Aires.

Miguel Uribe falleció tras recibir un balazo en la cabeza. (Crédito: Forbes/Crédito: Forbes)

Finalmente, Cruz Castillo fue detenido en los tribunales de la calle Paraguay al 1500 de la Capital Federal.

De acuerdo con la notificación roja que emitió la sede que tiene Interpol en Bogotá, el colombiano es el sospechosos de ser autori intelectual del asesinato de Uribe Turbay.

“Se cree que, en complicidad con otras personas, el 3 de junio de 2025 instaló un artefacto explosivo con una base magnética en un vehículo oficial que pertenecía a la custodia del candidato presidencial. Si bien este hecho no prosperó, agregaron las fuentes, se investigó. Luego, el 7 de junio, Uribe Turbay fue nuevamente atacado y murió dos meses después”, publicó La Nación de Argentina.

Según la investigación, Cruz Castillo y sus cómplices realizaron labores de inteligencia en los días previos al magnicidio, en especial en los lugares de entrada y salida del vehículo de Uribe.

Finalmente, el precandidato presidencial y senador colombiano, de 39 años, fue baleado en junio de 2025, cuando hacía campaña en el occidente de la capital colombiana. Falleció dos meses después tras no recuperarse de las heridas.

Las autoridades colombianas ofrecieron una recompensa de $740 mil por información que permita identificar y capturar a los responsables del magnicidio. Estados Unidos, Inglaterra y Emiratos Árabes apoyaron a Colombia en la investigación.