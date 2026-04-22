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Detenido en Argentina acusado de asesinar al precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe

Sobre Brayan Ferney Cruz pesaba una notificación roja de Interpol como el sospechoso de haber planeado la logística para el asesinato del exsenador y ex precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

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Por AFP y Sebastián Araya Delgado
Miguel Uribe Londono (C), the father of late Colombian presidential candidate Miguel Uribe Turbay, puts his hands on the coffin lying in state at Congress in Bogota on August 11, 2025. Colombian presidential candidate Miguel Uribe died two months after being shot in the head at a campaign event, his wife announced early August 11, 2025. The legislator's condition had returned to critical after he suffered a new brain hemorrhage related to the assassination attempt during a rally on June 7, in which he was shot three times, twice in the head. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)
El ex precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay fue velado en una capilla ardiente en el Congreso de Bogotá el 11 de agosto de 2025. (RAUL ARBOLEDA/AFP)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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