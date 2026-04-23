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Javier Milei prohíbe entrada de periodistas a la Casa Rosada por supuesto espionaje

El Gobierno de Javier Milei bloqueó el acceso de periodistas a la Casa Rosada por sospechas de espionaje ruso.

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Por AFP
La Casa Rosada aparece en la imagen después de que el gobierno del presidente argentino Javier Milei prohibiera el acceso a periodistas acreditados en Buenos Aires el 23 de abril de 2026.
La Casa Rosada aparece en la imagen después de que el gobierno del presidente argentino Javier Milei prohibiera el acceso a periodistas acreditados en Buenos Aires el 23 de abril de 2026. (JUAN MABROMATA/AFP)







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