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Juez suspende parcialmente reforma laboral de Milei tras reclamo sindical

La decisión frena cerca de 80 artículos de la ley impulsada por el gobierno argentino, luego de un recurso de la CGT que cuestiona su constitucionalidad y advierte sobre afectaciones a derechos laborales

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Por AFP
Javier Milei
Juez suspende parcialmente reforma laboral de Milei, suspensión incluye más de 80 artículos. (STRINGER/AFP)







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AFP

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