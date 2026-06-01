El Mundo

Elecciones en Colombia: Petro rechaza el preconteo y siembra dudas sobre resultados electorales

Presidente colombiano Gustavo Petro rechazó conteo preliminar de firma privada y denunció 800.000 cédulas fantasma en el censo electoral

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Colombian President Gustavo Petro delivers a speech during the inauguration of a branch of the Universidad del Valle in Suarez, department of Cauca, Colombia, on February 28, 2025. JOAQUIN SARMIENTO / AFP
El presidente colombiano Gustavo Petro emitió su voto este domingo 31 de mayo durante la primera vuelta presidencial y luego encendió la polémica al rechazar en redes sociales el preconteo electoral, denunciando irregularidades en el software de conteo de sufragios. (JOAQUIN SARMIENTO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gustavo PetroElecciones Colombia 2026Fraude electoral ColombiaPreconteo ColombiaSegunda vuelta Colombia
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.