El Mundo

¿Qué efecto puede tener el apoyo de Trump a un candidato en las elecciones de Colombia?

Las palabras del republicano contrastan con el tono neutral del Departamento de Estado y avivaron un nuevo choque con el presidente Gustavo Petro.

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Donald Trump anunció su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo EL TIEMPO / Agencias
Donald Trump anunció su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella. Foto: Archivo EL TIEMPO / Agencias (El Tiempo Colombia/Archivo EL TIEMPO / Agencias)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ColombiaeleccionesDonald TrumpAbelardo de la EspriellaEstados Unidos
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.