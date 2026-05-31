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Elecciones en Colombia: De la Espriella, abogado millonario que aspira a gobernar con ‘mano de hierro’

Con 47 años, abogado con planes de derecha aspira por primera vez a un cargo de elección popular tras años defendiendo a narcos y futbolistas

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Por AFP
Cantante de ópera aficionado, Abelardo de la Espriella suele vestir trajes impecables sin corbata y mocasines. En la carrera electoral, le llueven cuestionamientos sobre el origen de su fortuna. Fotografía:
Cantante de ópera aficionado, Abelardo de la Espriella suele vestir trajes impecables sin corbata y mocasines. En la carrera electoral, le llueven cuestionamientos sobre el origen de su fortuna. Fotografía: (El Tiempo Colombia/Cortesía)







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