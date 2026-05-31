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Gustavo Petro vota en elecciones de Colombia y muestra respaldo al oficialista Iván Cepeda

Los colombianos eligen entre dar continuidad a la izquierda o apostar por un giro hacia la derecha.

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Por Europa Press
El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, emitió su voto en la primera vuelta presidencial.
El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, emitió su voto en la primera vuelta presidencial. (Europa Press/Europa Press)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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