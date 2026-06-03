Trump expresa su apoyo al candidato ultraderechista de Colombia; Petro lo acusa de intervenir en las elecciones

Donald Trump lanza apoyo a Abelardo de la Espriella, candidato ultraderechista de Colombia.

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este martes su respaldo al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien disputará la presidencia de Colombia en la segunda vuelta electoral, el 21 de junio, frente al izquierdista Iván Cepeda.

El abogado millonario de 47 años sorprendió el domingo al encabezar la primera vuelta por delante de Cepeda, aspirante por el partido del presidente Gustavo Petro.

“Los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos (...) Por sus enormes logros en la vida, y por su apoyo político hacia mí, en lo personal, es para mí un honor otorgarle a Abelardo mi respaldo completo y total”, escribió Trump en su red Truth Social al respaldar al candidato apodado el Tigre.

De la Espriella, que tiene doble nacionalidad colombiana y estadounidense, agradeció el “apoyo decidido” a su candidatura.

“Compartimos valores y principios en defensa de la democracia, de la libertad y de la institucionalidad”, declaró en una entrevista con la revista Semana.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella (derecha) se enfrentarán en el balotaje de Colombia. (El Tiempo Colombia/Cortesía)

Estados Unidos “es determinante para combatir el crimen y el narcoterrorismo” en Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, agregó De la Espriella.

Petro, al frente del primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, criticó el mensaje de Trump.

“Cuando un país interviene en las decisiones de otro país muere la libertad”, escribió Petro en X en reacción al mensaje de Trump. “Invito a toda Colombia a votar en plena libertad”, añadió.

Luego de la primera ronda electoral del domingo, De la Espriella sumó apoyos de la derecha tradicional, incluido el influyente expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

De la Espriella impulsa un proyecto político que defiende la familia tradicional. Sus propuestas de mano dura contra la criminalidad se acercan a las del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Petro ha tenido tensas relaciones con Trump desde su regreso a la Casa Blanca en el 2025. Los constantes enfrentamientos en redes sociales entre los mandatarios desgastaron una vieja alianza en términos comerciales y de la lucha contra el narcotráfico.

Estados Unidos culpa a Petro por los altos índices del narcotráfico en Colombia y le impuso sanciones financieras. También retiró al país de la lista de socios en la lucha antidrogas.

Sin embargo, los dos gobernantes limaron asperezas en una visita del izquierdista a la Casa Blanca, en febrero.

Intervencionismo en Honduras

El 27 de noviembre pasado, Trump también brindó su apoyo a Nasry Asfura para las presidenciales de Honduras que se realizarían tres días después.

Además de pedir abiertamente a los hondureños votar por Asfura, a quien llamó “amigo de la libertad”, el mandatario estadounidense indultó al expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) condenado en el 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico.

Nasry Asfura, actual presidente de Honduras, fue apoyado por Trump. (MARTIN BERNETTI/AFP)

En ese momento, el gobierno de izquierda de Xiomara Castro denunció la intervención de Trump y calificó como “decisivo” los mensajes del estadounidense.

Asfura, del conservador Partido Nacional, fue finalmente declarado electo tras un polémico conteo en el que se no llegaron a escrutar el 100% de las actas al momento de la declaratoria y sin que se resolvieran todas las impugnaciones.

Trump usó la misma narrativa que ahora en Colombia: advertir sobre el “avance del comunismo” en Latinoamérica.