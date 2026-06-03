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Trump expresa su apoyo al candidato ultraderechista de Colombia; Petro lo acusa de intervenir en las elecciones

En el balotaje colombiano, Abelardo de la Espriella se enfrentará el 21 de junio al izquierdista Iván Cepeda

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Por AFP y Sebastián Sánchez
Donald Trump cancelaría conciertos del 4 de julio por un mitin propio tras renuncia de músicos.
Donald Trump lanza apoyo a Abelardo de la Espriella, candidato ultraderechista de Colombia. (KENT NISHIMURA/AFP)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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