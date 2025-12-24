Honduras declara presidente a Nasry Asfura, el favorito de Donald Trump

Nasry Asfura, candidato por el Partido Nacional, es el nuevo presidente de Honduras.

El Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) declaró al conservador Nasry Asfura, del Partido Nacional (PNH), como nuevo presidente del país, el favorito del presidente estadounidense Donald Trump.

La declaratoria fue aprobada por mayoría: la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, y la consejera Cossette López, con el respaldo del consejero suplente Carlos Cardona.

“Por voluntad mayoritaria del pueblo hondureño, expresada de forma soberana en las urnas, el pleno de consejeros del CNE declara electo como presidente Constitucional de la República de Honduras, por el período de cuatro años que inicia el 27 de enero de 2026 y finaliza el 27 de enero de 2030, al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah”, dijo Hall.

Asfura, de 67 años e hijo de inmigrantes palestinos, se impuso sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla (Partido Liberal), también de derecha, quien exigía un amplio recuento de votos ante supuestas irregularidades.

El empresario de la construcción conquistó la presidencia en su segundo intento, esta vez con el respaldo de Trump, quien en la antesala de los comicios del 30 de noviembre, a una sola vuelta, amenazó con recortar la ayuda a uno de los países más pobres de Latinoamérica si no votaban por su candidato. La presidenta Castro acusó a Trump de injerencia electoral.

La elección de Asfura marca el regreso de la derecha al poder.

Según el reporte del CNE, Asfura obtuvo 1.479.822 votos (40.27%); mientras Nasralla fue votado por 1.452.796 personas (39.53%). Se ha escrutado el 98.18% de las juntas receptoras de votos.

El nuevo presidente electo, a través de su cuenta de X (antes Twitter), agradeció la labor de las consejeras: “Honduras, estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar”, dijo el favorito de Trump.

Mientas que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, felicitó a Asfura. “El pueblo de Honduras se ha pronunciado. Estados Unidos felicita al presidente electo, Nasry Asfura, y espera colaborar con su administración para impulsar la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio”.

“Fraude”

El candidato liberal, Salvador Nasralla, acusó de “fraude electoral”, incluso sugirió que el “dinero del Partido Nacional” violó la voluntad de los hondureños.

El dinero del partido nacional, violando la voluntad de 8 millones de Hondureños. Este audio es ,luego de ser peritado en los Estados Unidos, absolutamente real. https://t.co/PDGtD8QEQg — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) December 24, 2025

Nasralla adelantó que dará una conferencia de prensa y agregó que las actas “fueron violadas”. “No es legal la violación que hizo la señora Cosette López (consejera del CNE). Es un proceso totalmente fallido”, dijo el candidato liberal al medio HCH de Honduras.

De momento, el gobierno de la izquierdista Xiomara Castro no se ha pronunciado, pero en declaraciones pasadas ha insistido sobre sus dudas en el proceso electoral.

La candidata oficialista (del Partido Libertad y Refundación, Libre), Rixi Moncada, obtuvo el tercer lugar con 705.428 votos (19.19%).

El tercer consejero propietario del CNE, Marlon Ochoa, se ha opuesto a las decisiones de Hall y López para declarar a Asfura presidente electo. Alega que inconsistencias reclamadas por Nasralla aún deben ser revisadas.

Ayer, las consejeras votaron a favor de emitir la declaratoria únicamente a nivel presidencial, pese a que faltan juntas por procesar. Ochoa abandonó la sesión y anunció que presentaría una denuncia criminal ante el Ministerio Público por un supuesto “golpe de Estado Electoral”.

Cercanías de Trump con Asfura

A inicios de diciembre, el medio estadounidense The New York Times reveló que el exdirector de campaña de Donald Trump, Brad Parscale, asesoró la campaña del candidato presidencial hondureño Nasry Asfura.

En medio de la campaña, Trump también indultó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos y quien llegó al poder por el Partido Nacional, el mismo de Asfura.

El asesor político, Parscale, quien administró la campaña de reelección de Trump en el 2020, trabajó junto a consultores que participaron en la estrategia de Asfura antes de los comicios del domingo 30 de noviembre.

Aunque no viajó a Honduras, brindó asesoría técnica sobre el uso de herramientas de datos desarrolladas por sus compañías Campaign Nucleus y EyesOver. El operador político argentino Fernando Cerimedo, figura central en la campaña de Asfura, confirmó que Parscale “montó toda la infraestructura” que utilizaron.

“No tuve ningún contacto con la administración, incluido el presidente (Trump), sobre las elecciones en Honduras o sobre el perdón (de Juan Orlando Hernández)”, dijo Parscale al The New York Times.

