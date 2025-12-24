El Mundo

Honduras declara presidente a Nasry Asfura, el favorito de Donald Trump

La decisión se adoptó por mayoría del Consejo Nacional Electoral de Honduras. Nasralla acusa de ‘fraude’

Por Sebastián Sánchez
El candidato presidencial hondureño del Partido Nacional, Nasry Asfura, habla durante una conferencia de prensa en Tegucigalpa el 1 de diciembre de 2025, un día después de las elecciones presidenciales. El candidato Nasry Asfura, apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, y su rival Salvador Nasralla, también de la derecha, se enfrentan en una reñida contienda por la victoria en las elecciones presidenciales hondureñas del lunes.
Nasry Asfura, candidato por el Partido Nacional, es el nuevo presidente de Honduras. (MARVIN RECINOS/AFP)







Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

