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Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella aceptan debatir antes del balotaje en Colombia

‘Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo’, agregó Abelardo De la Espriella.

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Por AFP y Sebastián Araya Delgado
Colombia irá a balotaje entre “outsider” de derecha y la izquierda gobernante
Colombia irá a balotaje entre “outsider” de derecha y la izquierda gobernante (AFP/AFP)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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