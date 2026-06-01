Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella aceptan debatir antes del balotaje en Colombia

Colombia irá a balotaje entre “outsider” de derecha y la izquierda gobernante

Bogotá, Colombia. Los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella aceptaron el lunes debatir antes del balotaje del 21 de junio en Colombia, que se prevé ajustado.

El ultraderechista De la Espriella ganó la primera vuelta el domingo con el 43% de los votos sobre el senador izquierdista Iván Cepeda, heredero político del presidente Gustavo Petro, que obtuvo el 40,9%.

“Emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella”, lanzó en X este lunes Cepeda, de 63 años, que exigió “condiciones para efectuarlo”, sin precisar cuáles.

“¿Ahora sí, cobarde? Te escondiste mientras tu dueño hacía tu campaña, y fallaron”, respondió el ultraderechista, un abogado de 47 años, en referencia a Petro, y pidió a los medios de comunicación “que fijen fecha y hora” para realizar el debate.

Cepeda se había negado a participar en los debates celebrados durante la campaña para la primera vuelta, para evitar, explicó, los agravios personales y la “cultura del espectáculo” en torno a la política.

De la Espriella asistió a algunos, pero se ausentó de los principales, bajo el argumento de que no iba sin la participación de Cepeda, entonces favorito en todas las encuestas.

Los candidatos tendrán que pelearse cada voto en las próximas tres semanas.

“Primero, reconoce el resultado de las elecciones y vamos a debatir ya mismo”, agregó De la Espriella.

Cepeda puso en duda el domingo la exactitud de los resultados provisionales y dijo que esperará hasta el escrutinio oficial en los próximos días para pronunciarse.

La campaña electoral en Colombia transcurre en medio de la polarización y la peor ola de violencia en la última década.